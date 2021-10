Dias Ferreira: "Aprovação de contas do Sporting não é sinal de apoio a Varandas em eleições"

Dias Ferreira desvaloriza o sucesso da Direção de Frederico Varandas na assembleia geral (AG) de sábado, em que os sócios do Sporting aprovaram os Relatórios e Contas referentes à gestão dos últimos dois anos.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo dirigente leonino frisa que a aprovação dos documentos que antes tinham sido chumbados não é um cheque em branco ao presidente do Sporting para futuras eleições.



"O resultado da votação realizada na AG não significa nada quanto a algum tipo de apoio a Frederico Varandas nas eleições. Para ele, pode significar, mas, para mim, isso não tem qualquer ligação, porque o que se passa hoje daqui a dois meses pode não se passar", adverte.

Dias Ferreira defende que a reunião magna de sábado fez pouco sentido, porque, advoga, os anteriores chumbos às contas do Sporting nada tiveram a ver com o que estava exposto nos documentos.

"O chumbo das contas não teve nada a ver com as contas em si, mas com atitudes de algumas pessoas que estão contra a Direção. Por isso, acho que esta assembleia não deveria ter sido realizada, não faz sentido, para mim. Só poderia fazer sentido se a Direção entendesse que precisava de um voto de confiança dos associados, o que não parece necessário, porque não há qualquer razão para destituir a Direção ou entender que a Direção não deve acabar o seu mandato. Se era necessário fazer isso, então que se dissesse claramente que era essa a situação. Por isso, foi algo desnecessário com uma votação esperada", considera.

Descoser a "sombra" Bruno de Carvalho

Para Dias Ferreira, já é tempo de a Direção de Frederico Varandas se libertar da sombra de Bruno de Carvalho e dos seus seguidores. Pode ser que esta assembleia geral tenha sido um "corte com o passado".

"Talvez os sócios tenham pretendido dar um sinal de corte com o passado. Algo que para mim está cortado e quanto mais coisas se fizerem mais importância se está dar a isso. Nunca ninguém terá 100% de apoio, mas, se continuarmos sempre a pensar e a dar importância a essa sombra, nunca vamos ter paz", avisa o antigo candidato.

O antigo dirigente leonino dá nota positiva à época que o Sporting está a fazer e gostaria de ver o clube menos preocupado com "guerras de alecrim e manjerona" e mais centrado no sucesso desportivo.

"Vejo a equipa muito bem e é isso que me interessa. Mas estas situações prejudicam o futebol e todas as modalidades, porque criam instabilidade e, com instabilidade, é mais difícil conseguir bons resultados desportivos. Mas, mesmo assim, como a equipa está bem comandada e orientada, vai passando por tudo isso", conclui Dias Ferreira.