Sporting. Sócios aprovam os relatórios de contas

Os sócios do Sporting aprovaram, em Assembleia Geral, realizada este sábado, os relatórios e contas de 2019/20 e 2020/21. Antes, ambos os documentos foram chumbados a 30 de setembro.

Na votação de 2019/20 participaram 6993 votantes, e na que diz respeito a 2020/21 foram 7009 votantes

Em relação ao primeiro ponto, relativo às contas de 2019/20, foi aprovado com 83,84%. O relatório de contas de 2020/21 passou com 84,5% de 7009 votantes.

Frederico Varandas, presidente do Sporting

"Queria, acima de tudo, agradecer a participação que [os sócios] tiveram nesta Assembleia Geral. Saliento que foi a Assembleia Geral mais representada para aprovação de contas. Há umas semanas, apelei para que os sócios não se esquecessem de um dos seus deveres, que é cuidar do Sporting. Cuidar do Sporting é isto, participarem e darem opinião. Jamais há vitórias sem estabilidade. Contas aprovadas sem erros. A não aprovação é um erro. Os sócios perceberam a sensibilidade do momento e vieram. É uma aprovação esmagadora, mas não é esse o resultado que vai tirar-nos do nosso caminho. Queremos manter um Sporting digno e com valores."

Rogério Alves, MAG

"Decorreu de forma extremamente serena, onde toda a gente que se inscreveu teve a possibilidade de falar. Esta Assembleia Geral, analisada pela Mesa, é uma Assembleia Geral totalmente conforme com a lei. Não tiveram qualquer reparo dos auditores. Tudo se passou com legalidade. A decisão é dos órgãos legítimos do clube. Há uma robusta, sólida e claríssima votação a favor das contas. Votar a favor é bom para as contas do Sporting. É importante que os sócios apareceram em número representativo e o que os sócios fizeram isso mesmo."