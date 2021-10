Rúben Amorim: "Às vezes é mais perigoso ganhar na Europa e voltar ao campeonato"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer evitar facilitismos frente ao Moreirense depois da goleada na Liga dos Campeões, por 4-1, frente ao Besiktas. O treinador dos leões quer ver "a mesma atitude"

"Temos de ter a mesma atitude que tivemos quando perdemos. Quando tivemos derrotas pesadas, mantivemos a mesma crença na forma como trabalhamos. É fazer o mesmo, sabendo que é perigoso. Às vezes é mais perigoso ganhar e voltar ao campeonato, do que perder. Os jogadores estão muito confiantes, todos demonstraram que querem ser opção. Temos um jogo importante para manter a nossa caminhada", disse, em conferência de imprensa.



Pela frente no sábado estará o Moreirense, no 14º lugar da I Liga. Amorim recorda que o clube cónego pode jogar em vários sistemas táticos e fala numa equipa bem treinada e com bons jogadores.

"É uma equipa bem trabalhada, que não tem responsabilidade neste jogo. É uma equipa que não sabemos ao certo como se vai apresentar. É uma equipa bem trabalhada, com bons jogadores e, principalmente, rápidos na frente, não havendo pressão, isso liberta. Temos de estar preparados para isso. Vimos de uma vitória na Liga dos Campeões, e temos de mudar o chip", diz.

O Sporting terá um calendário preenchido pela frente, com Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga. Rúben Amorim tira os jogos caseiros como fator positivo.

"Não sabemos que jogo pode fazer falta no fim do campeonato. Temos de ver pelo lado positivo, não temos viagens, e isso ajuda. Temos o campeonato onde, perdendo pontos, torna-se sempre mais difícil. Vamos ter jogos em casa que vão definir as competições. Num clube grande, temos de estar sempre de olho aberto, porque todas as fases são importantes", disse.

Feddal na CAN não assusta

O Campeonato das Nações Africanas disputa-se no mês de janeiro e Feddal pode ser baixa de peso no Sporting por Marrocos. Amorim diz que há soluções no clube para substituir Feddal.

"Se ele tiver de ir à seleção, vai. Nós temos muitas opções, temos jogadores na equipa B caso haja algum problema. Contamos com o Feddal. Se tiver de ir à seleção, vai. Temos Inácio, Matheus Reis, Neto e Marsà, que podem fazer essa posição de central do lado esquerdo, pelo que estamos salvaguardados. Não pensamos no mercado. O objetivo é vencer o próximo jogo", termina.

O Sporting-Moreirense joga-se neste sábado, às 20h30, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.