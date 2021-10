Sporting lembra riscos de não aprovação das contas do clube

O Sporting deixa um alerta aos sócios antes da receção ao Moreirense, às 20h30 do próximo sábado, dia escolhido para uma assembleia geral em Alvalade.

Nessa reunião magna a direção dos leões quer fazer passar os exercícios das últimas duas temporadas, já chumbados duas vezes.

A equipa de Alvalade emitiu um comunicado onde destacam as consequências da não aprovação das contas.

“A não aprovação dos relatórios de gestão, independentemente de não acarretarem nenhuma consequência estatutária direta, dificultam a relação do clube com entidades terceiras, nomeadamente com as entidades oficiais e com as instituições financeiras”, escreve o clube.

O Sporting regressou, esta quinta-feira, aos treinos após o triunfo sobre o Besiktas.

Rúben Amorim apenas não pôde contar com Bruno Tabata, a recuperar de lesão.