Sporting está "a recuperar prestígio" europeu e pode sonhar

O Sporting está no caminho certo para garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões e recuperar o prestígio europeu, considera Luís Vidigal, antigo campeão nacional pelo clube leonino.

A vitória sobre o Besiktas, por 4-1, deixou entusiasmado o universo leonino. Em entrevista a Bola Branca, Luís Vidigal deixa elogios à exibição coletiva em Istambul, com uma "solidez" que "faz sonhar jogadores, técnico e adeptos" com a passagem à fase a eliminar.

"O Sporting está, de facto, no caminho, a recuperar prestígio, a intrometer-se, desta vez, na discussão da passagem à próxima fase da Champions, porque tendo este jogo em casa frente ao Dortmund, que será determinante, poderá verdadeiramente sonhar com essa possibilidade. Não esquecendo que antes ainda tem o jogo com o Besiktas. É importantíssimo não deixar de parte nenhum dos adversários e, mesmo tendo vencido na Turquia, não pensar que em Alvalade", avisa.

Coates voltou a ser fundamental para o Sporting, ao assinar um bis e ao sofrer a falta para o penálti que deu o terceiro golo. Segundo Luís Luís Vidigal, ter o internacional uruguaio, cuja "estrutura mental fez com que se tornasse naquilo que é hoje", é um privilégio para os adeptos:

"É um verdadeiro capitão. Para além de ser o líder da equipa, tem a capacidade de fazer a diferença no número de golos que vai somando e pelo facto de ser protagonista mesmo na discussão dos resultados. Claramente, é um privilégio ter um jogador com o nível do Coates no Sporting e na Liga portuguesa, e que por cá permaneça por muitos anos."



Palhinha e Paulinho melhoram o Sporting

João Palhinha, que para Luís Vidigal, "neste momento, é apenas e só o melhor médio-defensivo a jogar em Portugal", voltou a encher o campo, dando seguimento às boas exibições nas competições internas e na seleção. O antigo jogador considera que o facto de Rúben Amorim o ter incluído no processo ofensivo do Sporting está a fazer toda a diferença.

"Está a caminhar para um nível superior com a capacidade de também ser importante no processo ofensivo. Não é só um médio de equilíbrio defensivo, também está presente na organização do jogo do Sporting. Palhinha é um jogador indispensável no Sporting, está a tornar-se indispensável na seleção nacional e todos os elogios são poucos. É um leão em campo, deixa tudo o que tem e o que não tem", enaltece.

Luís Vidigal elogia, ainda, Paulinho, o pouco consensual avançado do Sporting que, na Turquia, marcou um grande golo, depois de ter enviado dois remates aos ferros da baliza do Besiktas. Na opinião do antigo jogador, o "21" dos leões "é um jogador de equipa, com uma qualidade incrível" e influência para além dos golos que marca ou falha:

"Percebo perfeitamente a intenção de Rúben Amorim, pela capacidade que Paulinho tem de ligar o jogo baixando no meio-campo, nas combinações, aparecer bem em zonas de finalização, combinando com os três da frente e, muitas vezes, até com os médios que aparecem em zonas de finalização. Isso faz do sporting uma equipa menos previsível."

Ainda assim, "um jogador que custa o que Paulinho custou", cerca de 16 milhões de euros, "tem de fazer golos". Algo que "ficou provado" que o internacional português consegue fazer, no entender de Luís Vidigal.