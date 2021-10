Sub-19 do Sporting triunfam no terreno do Besiktas

A equipa de sub-19 do Sporting venceu no terreno do Besitkas, por 1-3, esta terça-feira, em jogo da terceira jornada da Youth League.

O jogo começou mal para os leões que, aos 12 minutos, ficaram reduzidos a 10 unidades, fruto do vermelho direto exibido a Gilberto Batista. Ainda assim, ao minuto 40, Diogo Travassos adiantou o Sporting no marcador.

Pouco depois, Okan Agrap foi expulso e colmatou a desvantagem numérica do Sporting. No entanto, a abrir a segunda parte, Emirhan Delibas fez o empate.

À passagem da hora de jogo, Berkay Vardar devolveu a vantagem ao Sporting com um golo na própria baliza. Perto do fim, aos 86 minutos, Samuel Justo confirmou a vitória leonina.

Com este triunfo, o Sporting sobe ao segundo lugar do grupo C, com cinco pontos, menos dois do que o Borussia Dortmund, que lidera, e mais um do que o Ajax, terceiro classificado. O Besiktas encontra-se na última posição, com zero pontos.