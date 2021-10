Rúben Amorim: "Podíamos ter feito mais golos"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que o jogo frente ao Besiktas, vencido por 4-1, foi muito difícil e elogia a prestação da sua equipa.

"Foi um jogo muito difícil, tivemos várias oportunidades, mas os primeiros 15 minutos foram do Besiktas. Tivemos dificudlade em ter a bola. O golo do Coates mudou o jogo, as situações do jogo mudam completamente a dinâmica do jogo. Fizemos um jogo muito bom", atira.

O técnico elogia a defesa da equipa e assume que o Sporting poderia ter marcado mais golos.

"Fomos competentes defensivamente e conseguimos evitar muitas bolas com a linha defensiva. Na segunda parte controlamos o jogo e podíamos ter feio mais golos", diz.

O penálti foi cobrado por Sarabia, Amorim tinha dado indicação para Pote bater. O treinador diz que os jogadores resolveram entre eles.

"Tinha dito que ia ser o Pote, queria mudar o lado. Sabia que eles tinham reparado que o Porro marcou os últimos dois penáltis e não estava confortável. Eles resolveram. Se falhassem, poderia haver um problema. Eles decidiram e está bem decidido, desde que seja golo", termina.