Coates acha que o Sporting "ainda pode fazer melhor" na Liga dos Campeões

Sebastián Coates, capitão do Sporting e figura na vitória com o Besiktas, coloca o foco no coletivo e acredita que os leões podem ainda fazer melhor na Liga dos Campeões.

"Mais uma noite de Sporting. É um jogo coletivo. Estamos de parabéns. Foi um jogo complicado. Conseguimos o nosso objetivo. Ainda acho que podemos fazer melhor, na defesa e no ataque. Tivemos muitas oportunidades de golo. Foi uma boa vitória para todos", disse, à Eleven Sports.

O central uruguaio marcou dois golos, ambos surgiram de um canto: "É o trabalho de todos. Por vezes, sai, outras vezes não. Conseguimos o objetivo, a vitória".

Sarabia marcou o seu primeiro golo no Sporting e diz que está ainda a adaptar-se à equipa.

"Muito feliz pelo primeiro golo. Estou a adaptar-me à equipa, jogamos com um sistema diferente. Pouco a pouco, vou crescendo. É uma vitória muito importante. Não começámos da melhor forma, mas hoje estivemos muito bem. Tivemos muitas oportunidades. Defendemos bem. Fizemos um bom jogo", disse.