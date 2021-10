Carlos Mané pede entrada forte do Sporting contra o Besiktas

Para alcançar um resultado positivo frente ao Besiktas, o Sporting tem de ter uma entrada forte e tentar marcar primeiro, de acordo com Carlos Mané. Em entrevista a Bola Branca, o antigo jogador dos leões, que joga no Kayserispor, do campeonato turco, salienta que a equipa do Besiktas tem qualidade, mas está ao alcance do campeão nacional.

"O Sporting deve entrar em campo e tentar marcar antes do Besiktas. Se marcar primeiro, terá as coisas mais facilitadas, porque o Besiktas vai querer assumir o jogo e atacar mais, e o Sporting é muito bom no contra ataque e poderá aproveitar para fazer o segundo golo", considera.

Para Carlos Mané, que deixou o Sporting em 2019, este é um jogo sem favorito. Ainda assim, o português espera festejar uma vitória leonina:



"Vai ser uma boa partida entre duas boas equipas, em que qualquer uma delas pode vencer, mas espero que o Sporting ganhe. Será um jogo de 50-50 de favoritismo, mas acho que o Sporting pode ganhar se aproveitar a profundidade. Mas terá de ter cuidado com o contra-ataque do Besiktas."

Esperança por "Pote"

O melhor marcador do Sporting, Pedro Gonçalves, "Pote", regressou no Restelo, após lesão. Prepara-se para estrear-se na Champions. Carlos Mané fala de um jogador fundamental para a equipa de Rúben Amorim.



"Se o Pote jogar, vai ser muito importante. O Sporting está neste momento a precisar muito dele, está a precisar de golos. Por isso, se ele voltar, o Sporting vai estar melhor e marcar mais golos, porque a equipa sentiu a sua ausência", assegura o avançado português, de 27 anos.

O ambiente no estádio será infernal, mesmo com a lotação reduzida para metade. Vão estar nas bancadas cerca de 21 mil espetadores. Mané reconhece a pressão que os adeptos do Besiktas fazem, mas acredita que os jogadores do Sporting não vão alterar a sua forma de jogar.

"Os jogadores do Sporting não vão sentir a pressão dos adeptos, porque de certeza que Rúben Amorim já falou aos jogadores sobre isso e eles vão preparados para o jogo. Apesar de saberem que vai ser um jogo difícil, têm de fazer o jogo deles e, se jogarem como têm jogado, poderão sair da Turquia com uma vitória", conclui o ex-jogador do Sporting.

O Besiktas-Sporting está agendado para as 17h45, em Istambul, e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.