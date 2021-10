Porro faz "último teste" antes do Besiktas-Sporting

Pedro Porro continua em dúvida para o Besiktas-Sporting. Rúben Amorim explica que o internacional espanhol fará um último teste para perceber se pode ser utilizado.

"Vai fazer hoje um teste, vai ao relvado testar. Se estiver apto, será ele a jogar", disse, em conferência de imprensa.

O lateral espanhol sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito no jogo da Taça de Portugal com o Belenenses e saiu de maca. Porro, que tinha entrado aos 63 minutos, saiu aos 72, de maca.

O Besiktas-Sporting joga-se esta terça-feira, às 17h45