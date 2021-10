Pedro Gonçalves "ansioso" pela estreia na Liga dos Campeões

Recuperado de lesão, Pedro Gonçalves pode agora regressar às opções de Rúben Amorim e estrear-se na Liga dos Campeões já nesta terça-feira, frente ao Besiktas.

Em entrevista à Eleven Sports, o internacional português fala num sonho cumprido e revela a ansiedade.

"É uma sensação de ansiedade. Espero viver o momento e aproveitá-lo ao máximo, porque nunca se sabe o dia de amanhã. Tenho de estar preparado e mentalizado para dar o meu melhor. Será um momento de muita alegria, sempre sonhei com isto, é o maior palco", disse, em antevisão.

Pote foi ainda questionado sobre a adaptação à posição de avançado. O jovem internacional português jogava a médio até chegar a Alvalade e brilhou no ataque. No entanto, reconhece que ficou de pé a trás no início.

"Tivemos várias conversas no início. Sempre disse ao treinador que não era a posição onde gostava de jogar. Gostava de jogar mais atrás para fazer passes, assistências e ter mais bola, ser mais um organizador. Sempre tive essa ideia, mas depois de ele me ter mostrado muitos movimentos e golos, acabei por confiar na sua opinião. Correu muito bem", termina.