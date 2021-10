Lourency diz que "não há favorito" no Besiktas-Sporting

O brasileiro Lourency, jogador do Goztepe que alinhou no Gil Vicente por duas temporadas, considera que o Besiktas é forte, mas pode ser batido pelo Sporting, na terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

Depois de duas derrotas, a equipa de Rúben Amorim tenta pontuar pela primeira vez nesta fase de grupos. Em entrevista a Bola Branca, Lourency avisa que "não há favorito", contudo, confia numa vitória leonina.

"O Sporting vai ter pela frente uma equipa forte e bastante aguerrida. Vai ser um jogo bom, até porque o Sporting tem uma grande equipa. É um encontro com resultado imprevisível, qualquer equipa pode sair com a vitória. Não há favorito no encontro, porque são duas boas equipas, mas o Sporting está em vantagem porque está num bom momento", avalia.

Contra-ataque perigoso e um desaire sem desculpas

O Besiktas é uma equipa bem organizada que se sente confortável em ataque organizado, mas também a explorar o contra-ataque.



"O Sporting terá de ter muito cuidado com o contra-ataque do Besiktas, porque a equipa turca vai tentar aproveitar o facto de o Sporting querer jogar na profundidade", avisa o antigo jogador do Gil Vicente.

O Besiktas perdeu, na véspera, com o Istambul Basaksehir. Lourency não atribui a culpa da derrota ao facto de Sergen Yalçin ter feito poupanças.

"O Besiktas é uma equipa grande e independentemente de quem jogue entra sempre para ganhar. Não foi porque houve poupanças que o Besiktas perdeu, é preciso dar mérito à outra equipa", conclui.

O Besiktas-Sporting está agendado para as 17h45 de terça-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.