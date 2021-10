Amorim encontrou nas derrotas com Ajax e Dortmund a receita para vencer o Besiktas

A receita para o Sporting vencer o Besiktas é clara: defender melhor do que com o Ajax e atacar melhor do que contra o Dortmund. Rúben Amorim recorreu aos dois primeiros jogos na Champions para lançar o jogo na Turquia.

"Temos vontade de vencer, mas é preciso também cabeça fria para sermos melhores defensivamente do que ocm o Ajax e ofensivamente mais fortes do que com o Dortmund. A vontade e a mentalidade serão muito importantes. Já temos dois jogos e as sensações melhoraram. Eles vão mandar-se ao jogo e a equipa vai melhorando", disse.

Amorim não esconde que o jogo na Turquia será essencial para lutar pela passagem aos oitavos de final, que continua a ser o objetivo do Sporting.

"É um jogo crucial, porque equipas com três derrotas nos primeiros três jogos raramente passam. Amanhã queremos ganhar e não estar a pensar na Liga Europa. A equipa está com bastante entusiasmo e acredito que amanhã vamos fazer um grande jogos, e sermos melhor do que nos dois jogos anteriores", explica.

Pedro Gonçalves está recuperado e deverá ser titular: "Tem condições para ser titular. Foi uma lesão no pé e não a nível muscular, por isso dá-me todas as condições que pode ser titular".

Ambiente complicado

Apesar do objetivo declarado de vencer na Turquia, Amorim espera um jogo difícil, num ambiente complicado e hostil para os leões.

"Esperamos um Besiktas a entrar muito forte. Falamos de um clube com adeptos muito fervorosos e que vai querer ganhar o encontro. Falamos de uma grande equipa e com grandes jogadores e que se vai deixar empurrar pelo seu público", termina.

O Besiktas-Sporting joga-se esta terça-feira, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.