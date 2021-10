Adán vai renovar com o Sporting, garante Rúben Amorim

Rúben Amorim garante que Antonio Adán vai renovar contrato e continuar no Sporting na próxima época. O guarda-redes espanhol de 34 anos está em fim de contrato, mas tem opção de renovar por mais uma época.

"A vontade do Adán ficar é a vontade do Sporting em mantê-lo, será certamente jogador do Sporting na próxima época. Foi o melhor guarda-redes, pela sua experiência e pela pessoa que é. De certeza que vai renovar, queria deixar isso bem claro", disse, em conferência de imprensa.

O treinador do Sporting comentou o contrato de Adán, depois do guarda-redes ter sido questionado sobre o seu futuro e ter aberto a porta à renovação.

"Todos conhecem a minha vontade de estar aqui. Sou feliz no Sporting e a minha família é feliz em Lisboa. Não depende só de mim, mas também do Sporting. Ainda não é o momento para falar disso, faltam muitos meses, mas há uma grande relação com o clube para que possa continuar", termina.

Adán, de 34 anos, chegou ao Sporting na época passada e foi peça importante na conquista do título. No currículo, conta com passagens pelo Atlético de Madrid, Bétis, Cagliari e Real Madrid.