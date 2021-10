Adán: "Sporting ainda tem muito a dizer nesta Champions"

Antonio Adán acredita que o Sporting ainda tem uma palavra a dizer na Liga dos Campeões, mesmo tendo começado a participação na prova com derrotas com o Ajax e o Dortmund.

Em antevisão ao jogo com o Besiktas, o guarda-redes espanhol diz que o objetivo é vencer o Besiktas.

"O jogo de amanhã é importante se quisermos continuar na Champions. É preciso começar a somar pontos, mas ainda faltam mais de metade dos jogos. O Sporting ainda tem muito a dizer nesta Champions. O único pensamento é somar os primeiros três pontos na Champions e confirmar a nossa evolução nesta competição. Queremos começar a somar de três em três, para recuperar a confiança que toda a equipa precisa", atira.

O guarda-redes recorda que grande parte do plantel é muito jovem e estreou-se este ano na Champions.

"Nós temos muito jovens no plantel e para muitos são os primeiros jogos que estão a disputar na Champions. Agora temos de ir melhorando pouco a pouco. No Ajax partimos com enorme vontade e, às vezes, perde-se outras coisas. Em Dortmund já tivémos outra capacidade mental e física e, por isso, as coisas correram de outra forma", atira.



O Besiktas-Sporting joga-se esta terça-feira, às 17h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.