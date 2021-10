Amorim não quer facilitar com o Belenenses e recorda eliminação com o Alverca

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer evitar facilitismos no jogo com o Belenenses, da quarta divisão, no jogo da Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o técnico recorda que os leões perderam com o Alverca há dois anos, da mesma divisão.

"O Sporting foi eliminado com o Alverca. Com o Sacavenense tivemos um resultado diferente, se bem que o Alverca era muito mais forte. Depende de nós. Todas as equipas são bem orientadas, é uma viagem curta e temos tudo para fazer um bom jogo e ganhar", disse.

O treinador foi formado no Belenenses, clube onde fez várias épocas como profissional. Regressar ao Restelo será "especial".

"Tenho muitas memórias, chegamos a ir à Liga Europa e jogar contra o Bayern de Munique. É um histórico, muita gente do nosso plantel não se lembra do Matateu, do campeonato ganho e das Taças. Já não está lá muita gente do meu tempo. Estão a subir novamente", disse.

Amorim assume alguma rotação de equipa para preparar a grande sequência de jogos que se segue no próximo mês.

"Vamos ter uma equipa forte. Será um mês sem folgas, todos têm de estar preparados, há jogadores que precisam de jogar para estarem bem nos próximos jogos", termina.

Sporting não depende de Pote



Pedro Gonçalves está recuperado de lesão e Rúben Amorim destacou o impacto do internacional português na equipa. Ainda assim, nega dependência.

"A equipa não está dependente do Pote, mas fica mais forte com ele. A ausência dele teve impacto porque marcara muitos golos. É uma boa notícia o regresso dele, pelo espírito que dá a equipa, pela forma divertida com que ele se apresenta e pela qualidade que tem. Sentimos a falta dele, obviamente. Agora, tem que lutar e ganhar o lugar dele na equipa", termina.

O técnico garante titularidade de Pote no jogo, mas revela que Gonçalo Inácio sofreu um pequeno toque e poderá ser pouado.