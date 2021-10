Tuck. Belenenses-Sporting será dérbi "emocional para os adeptos"

Tuck, antigo capitão do Belenenses, acredita que o jogo com o Sporting para a Taça de Portugal será emocionante para os adeptos do clube da casa, que recomeçou desde os distritais após a separação da SAD.

"Acho que é um jogo emocional para os adeptos, que já têm saudades destes jogos com grau de emotividade e rivalidade grande há muitos anos, por razões menos positivas", começa por dizer.

Hoje com 51 anos e treinador do Sacavenenses, Tuck jogou em Belém entre 1998 e 2005, tendo sido capitão de equipa. O ex-jogador admite que o Sporting é "claramente favorito" frente a um Belenenses que joga no quarto escalão.

"Sporting é favorito e é melhor, mas Belenenses quer voltar aos campeonatos profissionais, tem boa equipa também. Por muito que me custe dizer, o favorito é claramente o Sporting", diz.

Tuck fez ainda uma análise ao plantel e à forma de jogador da equipa de Belém: "É uma equipa que, em termos estruturais, joga como o Sporting em 3-4-3 ou 3-5-2. Em termos ofensivos, gosta de ataque planeado, tem três ou quatro avançados de grande qualidade. Defensivamente são muito intensos, dão pouco espaço".

O antigo médio recordou o dérbi de 2001, que o Belenenses venceu o Sporting por 3-0 e que foi um jogo de mudança para os leões, que viriam a ser campeões nacionais.

"Tivemos um jogo no ano em que o Sporting foi campeão e vencemos. Passado uns dias, chegou o salvador daquela época, que foi o Jardel, anunciaram a sua contratação. Fomos justos vencedores, depois o Sporting deu a volta e foram campeões", termina.

O Belenenses-Sporting joga-se na sexta-feira, no Estádio do Restelo, às 20h45, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.