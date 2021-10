Porro eleito melhor defesa do mês da I Liga

Pedro Porro, do Sporting, foi eleito o melhor defesa do mês de setembro da I Liga, galardão escolhido pelos treinadores do escalão.

O lateral espanhol recebeu 19% dos votos, superando Lucas Veríssimo, do Benfica, com 16% dos votos, enquanto Coates, do Sporting, completou o pódio com 14% dos votos.

O Sporting marcou três golos no mês de setembro e Porro esteve envolvido em todos: assistiu frente ao FC Porto e marcou os golos da vitória com o Estoril e Marítimo, de penálti.