Neto ainda no ginásio e 13 jovens no treino

O defesa central Neto continua a realizar trabalho de gestão física no ginásio. Já Jovane Cabral voltou a trabalhar sem limitações no treino do Sporting desta terça-feira.

De recordar que os dois jogadores tinham feito apenas ginásio na véspera.

Rúben Amorim tem ainda várias ausências no treino devido aos trabalhos das seleções.

Para colmatar as ausências dos internacionais, o técnico dos leões voltou a apostar num lote alargado de jovens: Diego Calai, Bernardo Sousa, Vando Félix, Tiago Santos, Lucas Dias, Rodrigo Ribeiro, Etienne Catena, Edson Silva, Babacar Fati, Edu Pinheiro, Tiago Rodrigues, José Marsà e Hevertton Santos.

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves voltaram a treinar sem limitações.

A equipa de Alvalade prepara a partida para a Taça de Portugal contra o Belenenses. O jogo está marcado para sexta-feira, no estádio do Restelo, às 20h45.