Sporting. Frederico Varandas não descarta recandidatura, mas não é essa a prioridade

A direção de Frederico Varandas, eleita em setembro de 2018, não descarta uma recandidatura ao Sporting.

André Bernardo, membro do Conselho Diretivo do Sporting e administrador da SAD, disse, à margem da apresentação de uma parceria comercial, que os atuais dirigentes admitem a recandidatura.

“Faltam seis meses (de mandato). Não estamos a preparar o novo ciclo. Se há coisa que fizemos questão de fazer foi deixar o Sporting diferente para melhor. De forma a que qualquer pessoa consiga passar o Sporting do 80 para o 100 e não do 8 para o 80. Queremos deixar uma base para um crescimento sustentável, não trabalhamos com a preocupação de sermos reeleitos. Já tomámos várias medidas consideradas impopulares e a verdade é que aqui estamos, num modelo que consideramos mais saudável para o clube", sublinhou.

O dirigente lembrou o trabalho feito: "Reduzimos em 18,5 milhões de euros os custos de infraestrutura, nomeadamente em gastos com pessoal. Estamos a investir na Academia, que é completamente diferente do que era há três anos. Fomos premiados com o modelo de desenvolvimento do jogador... Não estamos preocupados em sermos reeleitos ou não, isso é uma decisão dos sócios. Até lá, veremos", acrescentou André Bernardo.

As eleições no clube leonino vão realizar-se entre março e abril do próximo ano.