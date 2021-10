Central? Nuno Santos diz que Rúben Amorim "exagerou um bocadinho"

Nuno Santos, avançado do Sporting, reagiu às declarações do treinador, depois de ter jogado a ala esquerdo frente ao Arouca, na última jornada, e diz que Rúben Amorim "exagerou um bocadinho", em tom de brincadeira.

No final da partida, Amorim disse que Nuno Santos até jogaria a central, caso fosse preciso, se isso lhe garantisse a titularidade. Nuno Santos reagiu com bom humor à declaração do treinador.

"Disse que até podia jogar a central? Acho que exagerou um bocadinho. Eu gosto de jogar, quero é ajudar a equipa", disse, entre risos, à imprensa antes do treino.

O próximo adversário do Sporting é o Belenenses, da quarta divisão, e Nuno Santos espera que a equipa ganhe motivação para o importante jogo europeu com o Besiktas.

"Temos o Belenenses para a Taça de Portugal, é um jogo para ganhar e dar confiança para depois disputarmos a Champions, onde vamos defrontar o Besiktas com a maior vontade. Terceiro lugar? Ainda faltam muitos jogos e estamos preparados para tentar vencer todos e, quem sabe, conseguir o apuramento. O Sporting pensa sempre no apuramento", atira.

Pedro Gonçalves está de regresso, recuperado de lesão, e Nuno Santos admite que a equipa "sentiu falta" do avançado: "É um jogador fantástico e está apto para o que aí vem".

Nuno Santos, de 26 anos, cumpre a sua segunda temporada no Sporting e leva dois golos e uma assistência esta época, em 11 jogos disputados.

O Sporting joga no Estádio do Restelo frente ao Belenenses na próxima sexta-feira, para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. O jogo arranca às 20h45 e tem relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.