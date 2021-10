Amarelo a João Palhinha. Tribunal dá razão à Fedaração

O Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) deu razão à Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que interpusera recurso contra a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de retirar o castigo a João Palhinha.

Na última época, o médio do Sporting viu o quinto cartão amarelo frente ao Boavista, no jogo anterior ao dérbi com o Benfica, em Alvalade. O clube leonino recorreu interpôs uma providência cautelar no TCAS, que foi aceite, pelo que Palhinha pôde defrontar o Benfica. Mais tarde, o TAD também deu razão ao Sporting e Palhinha nunca teve de cumprir castigo.

Contudo, a FPF recorreu para o TCAS, que lhe deu razão, por considerar que o TAD, como tribunal comum, não tem competência para ajuizar e alterar decisões tomadas por um árbitro em pleno jogo, que devem restringir-se ao âmbito da justiça desportiva, ainda que Fábio Veríssimo tenha admitido que se tinha enganado.

O Sporting tem, agora, 15 dias para recorrer da decisão do TCAS para o Supremo Tribunal de Justiça. O período alarga para 17 dias caso o clube pague multa.

Um caso que levou a Liga a aprovar uma alteração aos regulamentos, definindo que um jogador que tenha apresentado recurso de suspensão de um cartão amarelo que esteja na final de uma série de cinco cumprirá a suspensão desse mesmo jogo, imediatamente após a exibição de novo cartão amarelo.