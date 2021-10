"Daniel Bragança pode ser o Xavi do Sporting"

Tiago Fernandes, antigo treinador das camadas jovens do Sporting, acredita que Daniel Bragança pode tornar-se um símbolo do clube, à imagem de Xavi no Barcelona. O médio foi figura na vitória em Arouca, na sua primeira titularidade da época.

"Ele terá as suas ambições, mas o conselho que lhe dou é continuar no Sporting. O Daniel Bragança pode vir a ser um símbolo do Sporting se ficar muitos ano no clube, vai ser como o Xavi no Barcelona", começa por dizer, em declarações a Bola Branca.

O treinador recorda que colocou Daniel Bragança como capitão nos juniores e vê potencial no médio para envergar a braçadeira na equipa principal a curto prazo.

"É visto como um exemplo, pu-lo como capitão nos juniores porque vi nele o caráter e personalidade de exemplo para os outros, mesmo que às vezes não se impusesse no grupo, mas pelo talento e reconhecimento dos outros. Dentro de poucos meses, poderá ser o capitão do Sporting", atira.