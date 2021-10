Rúben Amorim. “Podíamos ter resolvido o jogo” mais cedo

O treinador do Sporting considera que o triunfo (1-2) contra o Arouca foi justo, mas queria ter resolvido a partida mais cedo.

“Sabíamos que seria um jogo difícil, o Arouca preparou-o bem e nós viemos de um jogo da Champions, que perdemos e, numa equipa habituada a ganhar, sente-se sempre. Tivemos várias oportunidades de golo na primeira parte, podíamos ter resolvido o jogo logo aí e não controlámos tão bem o jogo como temos feito”, disse Rúben Amorim.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões refere que sofreram “o empate numa transição após uma bola parada nossa, mas realçar a resposta imediata da equipa e fechámos o jogo logo aí”.

Sobre as alterações no onze, Rúben Amorim explica: “Olhámos para o Arouca, que tinha duas formas de defender. Até pressionou mais alto do que estávamos à espera. O Porro e o Nuno são dois extremos, não são laterais, e ao lado do Coates jogámos com um central e com dois laterais que têm mais saída. Sabia que os jogadores do Arouca eram rápidos nas transições, como ficou comprovado no golo que sofremos. Os laterais costumam ser mais rápidos do que os centrais. Tentámos juntar o Matheus ao Palhinha e ao Dani, pois procurámos deixar sempre dois jogadores na frente. Normalmente temos só um. O Pablo [Sarabia] não está na sua forma plena, mas mostrou pormenores aqui e ali. Cada vez que recebia a bola mais dentro, foi muito perigoso”.

Agora o campeonato vai parar, primeiro para as Seleções e depois para a Taça de Portugal. Amorim reconhece que vai “dar um intervalo à equipa”.

“Desligar, voltar a ligar e vir forte e fresco. Se der para recuperar os que estão lesionados (Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio), melhor ainda”, acrescentou.

O Sporting derrotou o Arouca, por 2-1, com golos de Matheus Nunes e Nuno Santos. Pelos donos da casa descontou Dabagh.