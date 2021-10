Varandas pede nova Assembleia Geral para dia de jogo

Depois do chumbo das contas da SAD do Sporting, a direção liderada por Frederico Varandas pediu a marcação de uma nova Assembleia Geral, a 23 de outubro, dia de jogo com o Moreirense em Alvalade, para que os sócios possam participar.

"Fizemos este pedido porque todos os sócios percebem que existe uma minoria de bloqueio. Como ontem ficou evidenciado, não se interessam se o Sporting vence, ou se temos bons resultados financeiros. Conseguimos reduzir custos, dar lucro, e ter um dos melhores anos desportivos da história do Sporting", começou por dizer, à SportingTV.

O presidente dos leões lamenta que na última Assembleia Geral "se tenha visto aquele espetáculo, em que não se respeita a opinião de um sócio, em que ofendem e insultam sócios com opinião diferente. Tenho a certeza que esse não é o Sporting Clube de Portugal, fundado há 115 anos, e da maioria dos sócios".

Varandas reforça que o Sporting não pode "ser refém de uma minoria, deve ser gerido por um Conselho Diretivo que foi mandatado pelos sócios", diz.

O presidente pediu para que a Assembleia Geral se realize durante a tarde, para que mais sócios participem, antes do jogo da equipa de futebol.