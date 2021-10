Rúben Amorim pede Sporting mais goleador frente ao Arouca

Rúben Amorim, treinador do Sporting, quer que a equipa marque mais golos, já a começar na próxima jornada, em casa do Arouca.

"Temos de ganhar o jogo e temos de melhorar a finalização e ter mais gente a chegar à área. Tivemos oportunidades e temos jogadores com muita qualidade, mas é preciso ter outra capacidade em frente da baliza. Temos de marcar mais golos, podem-nos fazer falta. Já somos a melhor defesa e defendemos bem, mesmo sendo ofensivos", disse, em conferência de imprensa.

O técnico explica que estudou bem o Arouca nos jogos frente a Benfica e Porto: "Um campo complicado, contra uma equipa que está bem preparada de certeza. No último jogo até mereciam um resultado melhor. Olhamos muito para a forma como jogaram com o Porto, Benfica e Guimarães, conhecemos bem, transmitimos aos jogadores e vamos estar preparados".

Pedro Gonçalves e Gonçalo Inácio continuam a recuperar de lesões. Rúben Amorim diz que Pote está mais perto do regresso e que o jovem central "não está ainda habituado" a lesões.

"O Pote está a melhorar, claramente já está melhor, penso que pode voltar em breve. O Inácio nunca teve lesões, teve uma entorse e está a demorar um bocadinho mais de tempo, ainda não está habituado. Vejo o Pote mais rápido do que o Inácio", atira.



Regresso especial ao Restelo

Rúben Amorim vai regressar ao Estádio do Restelo para defrontar o Belenenses na Taça de Portugal, clube onde foi formado e onde deu os primeiros passos no futebol sénior.

"É um clube que passei lá vários anos, sei a historia do clube, teve problemas com a SAD, mas é um histórico do nosso país. Não sei se os meus adjuntos sabem que ja foi campeao e tem varias taças. É um histórico a fazer o seu percurso e a voltar", termina.

O Arouca-Sporting joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.