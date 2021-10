Rúben Amorim: "João Mário não teria aqui a influência e o estatuto que tem no Benfica"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que João Mário não teria "a influência e o estatuto" nos leões que hoje usufrui no Benfica. Questionado sobre a falta de experiência do plantel e a falta que João Mário faria na equipa leonina, Amorim respondeu com as exibições de Matheus Nunes.

"Não tenho visto as exibições do rival, tenho visto o Matheus Nunes, que está na seleção, é um grande ativo do Sporting e teve um crescimento enorme. O João Mário não teria a influência o estatuto aqui que tem no Benfica e ele sabia disso. Estou muito contente com os meus jogadores, não trocava nenhum médio por outro, mesmo comas derrotas. Toda a gente está bem onde está, toda a gente foi para o sítio certo", disse.



João Mário, de 28 anos, assinou pelo Benfica a custo-zero, depois de ter terminado contrato com o Inter de Milão.

Formado no Sporting, regressou no ano passado para fazer 34 jogos pelos leões, no ano da conquista do campeonato nacional, que escapava há 19 anos.