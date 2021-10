Amorim "aconselhou" Matheus Nunes na escolha da seleção

Rúben Amorim admite que deu o seu conselho a Matheus Nunes na escolha da seleção, no dia seguinte à sua primeira chamada à seleção portuguesa, mas diz que se tratou de uma decisão pessoal.

"Foi uma decisão completamente pessoal. Para nós, seria indiferente. Falei com ele, porque ele pede-me conselhos. Dei-lhe a minha opinião, mas não lhe disse o que faria no lugar dele. Ele tomou a sua decisão. Eu e o Sporting não tivemos nada a dizer. Sou português, estou contente e acho que a seleção fica mais forte", disse, em conferência de imprensa.

Questionado sobre a falta de João Mário no meio-campo do Sporting face ao seu rendimento no Benfica, Amorim diz que não tem visto o rival e recorda Matheus Nunes.

"Não tenho visto as exibições do rival, tenho visto o Matheus Nunes, está na seleção, é um grande ativo. Não teria a influência aqui que tem no Benfica e o estatuto. Não trocava nenhum médio por outro. Toda a gente está bem onde está", atira.