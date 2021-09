Porro e Sarabia na lista da Espanha para a Liga das Nações

Pedro Porro e Pablo Sarabia, ambos do Sporting, integram a convocatória da seleção de Espanha para a "final four" da Liga das Nações.

O lateral-direito, que falhara o Euro 2020, devido a lesão, e a lista de setembro, reentra nas escolhas de Luis Enrique para a meia-final com a Itália, marcada para o dia 6 de outubro, quarta-feira, em Milão.

Quem vencer defrontará Bélgica ou França na final da prova, marcada para 10 de outubro, às 19h45, em San Siro. Aí se conhecerá o sucessor de Portugal, que venceu a primeira edição da Liga das Nações em 2019.

O jogo de atribuição do terceiro lugar realiza-se no mesmo dia, às 14h00, no Estádio da Juventus (que também será palco da outra meia-final).

Abel Ruiz, do Sporting de Braga, foi chamado para a seleção espanhola de sub-21, embora a sua utilização esteja em dúvida devido a lesão.

A Espanha recebe a Eslováquia a 8 de outubro e a Irlanda do Norte no dia 12, a contar para a fase de qualificação para o Euro 2023 da categoria.