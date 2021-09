Sporting melhorou em Dortmund, mas "vitórias morais não trazem pontos"

Rúben Amorim queria mais do jogo com o Borussia Dortmund, na segunda jornada da Liga dos Campeões, e Delfim também. O ex-médio concorda que o Sporting não pode contentar-se com vitórias morais.

Em entrevista a Bola Branca, Delfim admite que viu, em Dortmund, apesar da derrota (1-0), um Sporting "diferente" daquele que fora goleado (1-5) pelo Ajax, na estreia, e que não quereria "passar pelo mesmo".

"Creio que foi demonstrado, pese embora a derrota. Creio que o Sporting fez por merecer melhor, mas vitórias morais não trazem pontos, portanto, um alerta. O Sporting terá, inevitavelmente, de encontrar a solução para não ficar pesada, esta aventura na Champions", salienta.

Uma das soluções a considerar, acrescenta Delfim, é juntar um "matador" a Paulinho, que "não foi contratado exclusivamente para fazer golos":

"Creio que foi contratado com o intuito de acrescentar. Teria de ser coadjuvado com um jogador felino, que viva do golo. Paulinho teria características muito boas para alimentar esse colega, que faz falta."

Ajuste de expectativas

O Sporting soma duas derrotas em tantos jogos e encontra-se no último lugar do grupo C, sem pontos, em igualdade com o Besiktas. Ajax e Dortmund, ambos com seis pontos, já cavaram distância considerável.

Embora seja "diplomaticamente correto dizer que é possível", ainda, a passagem aos oitavos de final, Delfim acredita que o Sporting deve começar a pensar na possibilidade de cair para a Liga Europa.



"A distância já está criada. Claro que é possível, são 11 contra 11, mas passará inevitavelmente por uma tentativa de somar o maior número de pontos possíveis, que se traduz em milhões. Se não for na Champions, que seja na Liga Europa", assinala o ex-jogador à Renascença.