Sporting e Dortmund não saíram do 0-0 no jogo da segunda jornada da fase de grupos da Youth League, a Liga dos Campeões do escalão de sub-19.

Os leões tinham empatado a primeira jornada com o Ajax, por 1-1, e repetem o resultado, ocupando o terceiro lugar do grupo C, com dois pontos, atrás de Ajax e Dortmund, com quatro.

O Ajax venceu o Besiktas por 3-1, na partida referente ao mesmo grupo.