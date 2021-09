Rúben Amorim assume inexperiência. "Falta-nos peso nesta competição"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que os seus jogadores cumpriram com o plano de jogo, mas era possível ter feito melhor em casa do Dortmund, depois da derrota por 1-0.

"Depois de um resultado anormal na primeira jornada, tivemos um bom comportamento, mas podíamos ter sido melhor. Podíamos ter marcado logo no início, mas eles trabalharam muito, cumpriram com o plano de jogo. Falta-nos peso nesta competição e experiência nas provas europeias", começou por dizer à Eleven Sports.

O técnico diz que o Sporting ainda tem de ganhar alguma experiência na prova e vai "rapidamente ganhar o ritmo" da Liga dos Campeões.

"Temos um longo caminho a percorrer, temos de estar aqui para ganhar experiência e ganhar dinheiro, para não perdermos os melhores jogadores. Ninguém vai contente para casa. Falta um bocadinho mais, temos muito para construir. Nem tudo está mal, mas queremos mais", diz.

Ainda não é hora de olhar para a tabela e fazer contas ao grupo: "Não estamos em momento de fazer contas. É competir, jogar bem e ganhar o próximo jogo. Os outros têm mais experiência, mas rapidamente vamos apanhar o ritmo", termina.