Matheus Nunes confirma que escolheu a seleção portuguesa

Matheus Nunes, médio do Sporting, assume que recusou o Brasil para jogar na seleção nacional. O médio dos leões reconheceu a escolha em conferência de imprensa.

"Já tomei uma decisão, sim. Falei com ambos os selecionadores, depois de pensar muito com a minha família. Cheguei à conclusão que é melhor jogar pela Seleção Portuguesa, acho que vou ser mais feliz aqui. Tenho muitos hábitos e cultura em Portugal. Quando recebi a chamada para o Brasil, foi muito especial, mas acho que tomei a decisão certa e vamos ver", disse, em conferência de imprensa.



O médio de 23 anos tinha sido chamado pela seleção brasileira, mas acabou por não poder ir devido às restrições de viagens para a América do Sul devido à pandemia.

Matheus Nunes tem sido titular esta época no Sporting, com duas assistências em nove jogos disputados. Poderá incluir as escolhas do selecionador nacional, Fernando Santos, que anuncia a convocatória na quinta-feira.