Depois do Ajax, Sporting "já tem mais noção da qualidade da Liga dos Campeões"

Rúben Amorim assume que a derrota com a goleada sofrida com o Ajax deu "mais noção da qualidade da Liga dos Campeões" ao Sporting, mas não retira a ambição de vencer o Dortmund.

"Tínhamos muita vontade de ganhar ao Ajax, mas o resultado foi mau. Não há receio de nada. Têm de competir e jogar. A vontade de ganhar é a mesma, mas já temos mais noção da qualidade da Liga dos Campeões", começou por dizer, em conferência de imprensa.

O técnico diz que tirou as notas sobre o jogo com os holandeses e passou à equipa, mas lamenta alguma falta de sorte: "Apontámos as falhas. Há dias que as coisas vão sempre contra aquilo que vamos fazer. É importante começar o jogo, segurar o mesmo e partir para a nossa estratégia. É preciso estar concentrado, mesmo quando a bola está no guarda-redes".

A possível recuperação de Haaland, um dos melhores marcadores do futebol europeu, não assusta Rúben Amorim.

"Durmo sempre descansado. A pancada do jogo com o Ajax foi tão forte que o foco tem de estar na nossa equipa. Não vou olhar se o Haaland joga ou não. Claro que ele tem influência na equipa, por conta dos golos, e pode até influenciar a forma de jogar do Borussia, mas isso não muda nada. Claro que se o Haaland não jogar, o Borussia perde um jogador com muita influência nos jogos e nós sabemos bem o que isso custa", explica.