Carlos Jorge: "Sporting não está tão bem como na época passada"

O Marítimo desloca-se esta sexta-feira a Alvalade para defrontar o Sporting, que tem feito do seu estádio uma fortaleza. O Sporting não perde no seu reduto há 26 jogos nas competições nacionais, mas, de acordo com Carlos Jorge, "não está tão bem como na época passada".

Em Bola Branca, o antigo central atira que a desvantagem para o líder Benfica obriga a que não "perca mais pontos, ainda por cima em casa". Carlos Jorge considera que o arranque de temporada dos insulares "é dentro do normal", em que o Marítimo "não tem nada a perder", pelo que "irá à procura de um resultado positivo".

Olhando para os leões, e para a sua produtividade ofensiva, salta à vista a ausência do melhor goleador da época passada. Pedro Gonçalves "faz falta" e numa equipa que aponta ao título "faz diferença o homem golo". Não o tendo, Rúben Amorim terá de encontrar soluções, pois "as expetativas são grandes" e após o êxito alcançado todos os sócios e adeptos querem "uma época como a do ano passado", embora nesta possa "não correr assim tão bem".

Carlos Jorge foi defesa central e olha para o setor mais recuado dos sportinguistas para destacar "a qualidade, a experiência e confiança" de Coates, um capitão que "transmite muita segurança". Quanto aos problemas físicos, acabam por "ser normais".

Sobre Rúben Amorim, o antigo jogador diz que se trata de "um treinador fantástico" e, acima de tudo, que nunca "se lamenta com as lesões". Pelo contrário, "tenta sempre arranjar soluções".

O Sporting-Marítimo joga-se amanhã em Alvalade às 19h00