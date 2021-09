Carlos Fernandes dividido entre um "central de nível e a aposta na formação"

Carlos Fernandes, antigo lateral do Sporting, interroga-se sobre as opções existentes no plantel leonino para o centro da defesa.



O Sporting ainda não deverá poder contar com Gonçalo Inácio para a receção ao Marítimo, sendo que Pedro Gonçalves também só deverá estar apto para o jogo em Dortmund, da Liga dos Campeões.

Rúben Amorim, entre lesões e castigos, tem gerido com pinças os centrais. A Bola Branca, o lateral formado pelos leões olha para a formação como uma via, embora lembre que a aposta nos jovens apesar de "fazer sentido" é também "um risco". Talvez por isso, sustente que deveria ter sido contratado um central que "mantivesse o nível" dos que existem.

Defesa esquerdo de raiz, Carlos Fernandes não vê o lado esquerdo coxo, após a saída para o PSG de Nuno Mendes. "O Esgaio vai ajudar e pode fazer a lateral esquerda, e esperar que o Rúben Vinagre melhore os índices de confiança e faça uma boa época", acrescenta.

Ausência de peso na equipa leonina tem sido Pedro Gonçalves, um jogador que "tem influência grande, tem golo, tem magia" e está a fazer falta, chegando mesmo a "criar um vazio", por ser um jogador que "tem a capacidade de resolver" quando o coletivo não funciona.