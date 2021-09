TAD retira castigo a Luís Neto por críticas à arbitragem

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) revogou o castigo de um jogo de suspensão e multa a Luís Neto, do Sporting, aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol em setembro de 2020.

Em causa estão as declarações do defesa-central do Sporting em relação à arbitragem de Jorge Sousa, após o Braga 1-0 Sporting do dia 2 de fevereiro de 2020, a contar para a jornada 19 da I Liga de 2019/20.

"Fomos condicionadíssimos na primeira parte à conta de seis amarelos. Foi uma coisa incrível. Um árbitro internacional, que diz nas reuniões do jogo que não vai apitar contactos, que vai ter paciência, mostra seis amarelos. Já não se pode falar com ninguém? Foi uma falta de respeito da equipa de arbitragem durante todo o jogo. O Coates fez uma falta aos três minutos e já estava a dizer que na próxima ia para a rua. Um capitão, isto é uma vergonha. Não pudemos fazer mais faltas na segunda parte. Num jogo desta importância, não pode vir apitar desta forma. As culpas que nós temos assumimos. Está muito fácil bater no Sporting. Isto foi uma falta de respeito", disse, então, o internacional português.



Segundo o TAD, Luís Neto (que não cumpriu castigo porque o Sporting intercedeu uma providência cautelar com efeitos suspensivos) "não pessoalizou a crítica" em Jorge Sousa, pelo que as declarações do defesa não podem consideradas injuriosas, difamatórias ou grosseiras.

Retirado castigo a porta-vez, mantida multa ao Sporting

Também foram revogadas a suspensão de 45 dias e os 4.590 euros de multa a Miguel Braga, porta-voz do clube, por um artigo no "Jornal Sporting", em que recordou outro caso polémico envolvendo Jorge Sousa. Em causa, um encontro entre a equipa B leonina e o Real SC.

"O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções nos jogos do Sporting CP. Mas não, o homem não se aguenta", escreveu Manuel Braga, na altura, no jornal oficial dos verdes e brancos.



O TAD considera que o porta-voz "não pode ser qualificado como dirigente", o que confere "inaplicabilidade ao caso do ilícito disciplinar".

Na altura, o Conselho de Disciplina tinha, também, multado o Sporting em 20.400 euros. Decisão essa que o Tribunal Arbitral manteve.