Os mesmos dois lesionados no regresso aos treinos do Sporting

O Sporting voltou aos trabalhos esta segunda-feira, no dia seguinte à vitória por 1-0 em casa do Estoril. Rúben Amorim continua sem contar com Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves.

A dupla de jogadores continua limitada a fazer tratamento às respetivas lesões.

Os titulares do jogo com o Estoril fizeram treino de recuperação física e Amorim chamou vários jovens da formação para integrar o grupo de trabalho.

O Sporting folga na terça-feira e volta ao trabalho na quarta-feira, para preparar o jogo de sexta-feira com o Marítimo.