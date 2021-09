Lourenço: "Sporting demonstrou que adeptos podem ter confiança na equipa"

Luís Lourenço, antigo avançado do Sporting, acredita que não existiam motivos para desconfiar da equipa leonina, apesar do ciclo de três jogos sem vencer, e o triunfo sobre o Estoril foi uma boa resposta aos últimos jogos.



"Foi uma vitória categórica do Sporting, embora difícil, e foi uma boa reação que a equipa teve depois do desaire que teve frente ao Ajax. Depois do jogo da Liga dos Campeões, foram certamente dias difíceis de trabalho e de preocupação. Ontem o mais importante era conquistar os três pontos, e isso faz com que os sportinguistas voltem a confiar na equipa, se é que houve desconfiança depois do jogo contra o Ajax", entende, em declarações a Bola Branca.

Depois da derrota por 5-1 com o Ajax, na Liga dos Campeões e dos empates com Famalicão e FC Porto para a I Liga, o campeão nacional somou os três pontos frente à equipa da linha de Cascais.

Coates regressou ao onze inicial do Sporting, depois de ter cumprido castigo no jogo com o Ajax. Luís Lourenço diz que os leões revelaram maior consistência defensiva com o regresso do central uruguaio.

"O Coates é um pilar, é o capitão de equipa, é a voz de comando e é o treinador dentro de campo. Os restantes jogadores estão habituados a jogar com ele e ficaram mais confortáveis e protegidos com a sua presença, e notou-se muitas melhorias em termos defensivos", afirma.

A vitória sobre o Estoril foi alcançada de penalti, após falta do guarda-redes Daniel Figueira sobre Paulinho.

Quem queria bater da marca dos onze metros era Jovane Cabral, que tentava regressar aos golos e reforçar a confiança, mas foi Pedro Porro quem concretizou. Rúben Amorim explicaria depois que há uma lista de batedores de penalti, em que, quem falha fica para trás. Tudo normal, considera Lourenço.