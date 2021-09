Rúben Amorim. “Vitória num terreno difícil depois de um momento difícil”

O treinador do Sporting elogiou a resposta da equipa contra um adversário difícil e após uma semana complicada, com derrota pesada na Liga dos Campeões.

"É uma vitória num terreno difícil depois de um momento difícil. A forma como entrámos, não me lembro de ocasiões do Estoril. Aprendemos muito com o jogo de Famalicão. Podíamos ter feito golos na primeira parte, na segunda também, mas a vitória é inteiramente justa. Foi importante por eles [jogadores]”, disse.

Rúben Amorim lembra que “tínhamos esta série depois de um jogo difícil a meio da semana. Podemos ser muito melhores, mas fomos justos vencedores".

Em declarações à Sporttv, o técnico dos leões elogia a forma como os seus jogadores “perceberam o jogo e bloquearam o adversário".

Amorim comentou a estreia a titular de Sarabia: "É um jogador muito inteligente, percebe os momentos, dá peso à equipa e é internacional espanhol. Tem muitos jogos nas pernas, é muito humilde e trabalhou para a equipa, o que revela muito o seu caráter."

Sobre o facto de o Sporting ter ultrapassado o Estoril, já depois de o FC Porto ter vencido nesta jornada, o treinador campeão nacional desvaloriza: "Temos de olhar para nossos jogos. A equipa queria dar boa resposta, queríamos demonstrar a equipa que costumamos ser e depois de uma derrota pesada foi importante a forma como jogámos."

O Sporting venceu o Estoril, por 1-0, com golo de Pedro Porro, de grande penalidade. Com este triunfo, a equipa de Alvalade ultrapassa o Estoril e sobe ao terceiro lugar da classificação.