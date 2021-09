Derrota com Ajax foi “pancada muito forte” diz Amorim

A derrota por 5-1 com o Ajax, na passada quarta-feira, foi “uma pancada muito forte”, disse este sábado o treinador Ruben Amorim.

Falando na conferência de imprensa de antevisão do jogo contra o Estoril, que se realiza no domingo às 20h30, o treinador disse que a goleada “doeu”, mas que nada melhor que mais um jogo para conseguir ultrapassar.

“Doeu a toda a gente, aos jogadores, equipa técnica, adeptos. Eles confiam muito na equipa, eu nos jogadores, eles em mim. Estamos sempre a aprender. Não podemos ter os dois lados da mesma moeda, quem sente o jogo como nós sentimos, sente sempre estes momentos, mas podemos dar a volta.”

“Quando há estas derrotas é normal sentir o ambiente. Nada melhor que um jogo.

Podemos estar com todas as psicologias, o melhor é, passo a passo, durante o treino, mostrar. Mais do que estarmos em grandes conversas com eles é mostrar que somos uma grande equipa. Depois de a bola rodar, tudo se esquece”, sublinhou ainda Ruben Amorim.

O treinador disse ainda que não será ele a incentivar o clube a ir ao mercado em dezembro, pois é preciso respeitar a identidade e o projeto do Sporting, que passam por apostar na formação. “Ir à Liga dos Campeões não pode mudar o nosso projeto. Este é o caminho, doa a quem doer”, afirmou, sem confirmar se Sarabia, a contratação mais sonante desta época, será titular no Estádio António Coimbra da Mota.

O jogo de domingo opõe o segundo contra o terceiro classificado. O Estoril, com quatro vitórias e apenas um empate, tem 13 pontos, estando a dois do líder Benfica, enquanto o Sporting está com 11 pontos, empatado com o FC Porto, fruto de dois empates nas primeiras cinco jornadas, e três vitórias.