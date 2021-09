Pote e Inácio desfalcam contas do Sporting para o Estoril

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves continuam a desfalcar as contas do Sporting, que esta sexta-feira deu seguimento à preparação para a visita ao Estoril Praia, a contar para a sexta jornada do campeonato.

Os dois jogadores portugueses realizaram tratamento. Os restantes jogadores do Sporting estiveram à disposição de Rúben Amorim.

O Sporting volta a treinar no sábado, às 10h00. Duas horas depois, terá lugar a conferência de imprensa de antevisão do jogo no Estoril.

A partida entre o segundo e o terceiro classificados está marcada para domingo, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.