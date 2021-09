Derrota com Ajax não pode hipotecar época do Sporting, avisa Tiago Fernandes

Tiago Fernandes faz por colocar para trás das costas a goleada do Sporting (1-5), frente ao Ajax, na estreia na Liga dos Campeões de 2021/22.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo treinador dos leões dá o passo em frente e tira carga dramática ao desaire com a equipa de Amesterdão. A temporada continua em aberto e o Sporting "não se pode deixar abater por um jogo menos conseguido, que já faz parte do passado", defende.

"Penso que o Rúben Amorim não terá um trabalho extra e dará somente moral aos jogadores, que também não querem perder dois jogos consecutivos. O Sporting só perdeu porque cometeu erros, não foi por falta de atitude e não é este jogo que vai deitar abaixo os objetivos de uma época", começa por afirmar Tiago Fernandes.

O técnico vê o lesionado Gonçalo Inácio como o mais "substituível" do conjunto de Alvalade, em vésperas do regresso à competição: a deslocação de domingo ao Estoril, para a ronda seis do campeonato.

"Os jogadores mais difíceis de substituir são os do corredor central: Coates, Palhinha e Pedro Gonçalves, que joga igualmente em zonas interiores. O Gonçalo Inácio poderá ser substituído por Feddal ou Matheus Reis. O até mesmo pelo Neto. Não se vai sentir a falta do Gonçalo Inácio", sustenta o treinador, de 40 anos.

Ainda há dedo de Fernandes no Estoril

Contra os canarinhos, que também já orientou, Tiago Fernandes sugere um leão autoritário desde o início da partida, para resolver cedo e, assim, fugir ao eventual desgaste provocado pelo último encontro.



"O Sporting tem que ser eficaz e aproveitar as oportunidades. É importante marcar cedo, para não correr atrás do resultado e aí a equipa poderia ressentir-se do jogo europeu", pede o treinador.

Tiago Fernandes, filho do goleador e também técnico Manuel Fernandes, que ainda nota o seu dedo na formação agora orientada por Bruno Pinheiro: "Fico feliz de ver o Chiquinho ou o André Franco."

O Sporting desloca-se ao terreno do Estoril Praia no domingo, às 20h30, no Estádio António Coimbra da Mota. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.