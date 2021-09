"Sporting vai reagir de forma positiva" após goleada europeia

Os dois golos sofridos pelo Sporting nos primeiros nove minutos de jogo foram o prenúncio de uma noite de pesadelo que terminou numa goleada de 5-1, diante do Ajax. Tratou-se do segundo pior resultado de sempre dos leões nas provas da UEFA.

"Acredito que o Sporting vai reagir já e de forma positiva. Vai aprender com os erros para evoluir e crescer. A época passada foi fantástica e mesmo que esteja, agora, com mais dificuldades, o importante é que sejam identificadas as fragilidades e que se trabalhe de forma a ultrapassá-las", diz, em Bola Branca.

Dani, antigo jogador do Sporting e Ajax, acredita que ficou vincada a maior maturidade da equipa neerlandesa, que venceu em Alvalade por 5-1, mas a pesada derrota não vai afetar o rendimento no campeonato.

Para Dani, o Sporting acusou, em demasia, as ausências de Coates e de Pedro Gonçalves.

"O Sporting sentiu muito as baixas e a equipa ficou frágil. O Ajax foi mais intenso, percebeu essas fragilidades e pressionou muito e bem. Tem jogadores de grande talento, ocupou bem os espaços e teve maior capacidade que o Sporting. Acho que não se deve desacreditar tudo o que o Sporting fez até agora mas o Ajax foi mais forte e teve uma personalidade superior", explica

Voltar a ser grande na europa leva tempo

Dani lembra que reconstruir um Sporting de dimensão europeia leva tempo. A derrota pesada com o Ajax não é motivo para descrença, na opinião do antigo internacional português.

"Há que continuar a acreditar no processo e no trabalho que tem sido realizado. As dinâmicas estão lá, existe uma simbiose perfeita entre todos os que estão incluídos no trabalho diário e o Sporting está no bom caminho. A equipa é jovem e leva tempo a estar entre os melhores da europa, que é o seu objetivo", acrescenta.

