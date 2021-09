"Registo do ponta de lança do Ajax ficará para a história"

Jesualdo Ferreira reconhece erros cometidos pela equipa do Sporting no jogo com o Ajax (1-5), mas o antigo treinador dos leões ressalva que o adversário teve uma noite quase perfeita. "O Ajax foi mais do que normalmente é", nota, destacando a eficácia de Sébastien Haller, autor de quatro dos cinco golos dos holandeses.

"Teve eficácia que não é normal. Eles foram letais, porque aquele ponta de lança fez quatro golos, em cinco remates. Quatro golos em cinco remates é registo que vai ficar para a história", sustenta sobre Haller, comparando o avançado internacional pela Costa do Marfim a Beto, que deixou o Portimonense e assinou pela Udinese.

Haller, de 27 anos, marcou quatro golos ao Sporting, é o melhor marcador do campeonato holandês e tem resgito de oito golos, nos últimos três jogos. Curiosamente, Haller foi em tempos associado a interesse do Sporitng. Na altura jogava no Utrecht da Holanda. O ponta de lança, nascido em França, iniciou carreira no Auxerre, antes de se trasnferir para os Países Baixos. Esteve no Eintracht Frankfurt, entre 2017 e 2019, com 33 golos em 77 jogos. Antes de assinar pelo Ajax, em janeiro de 2021, passou pelo West Ham, com 14 golos em 54 jogos.