Pedro Gonçalves foi o melhor médio da I Liga em agosto

Pedro Gonçalves foi eleito o melhor médio do mês de agosto da I Liga.

O internacional português do Sporting reuniu 19% dos votos dos treinadores principais da competição. Superou o colega João Palhinha, segundo com 18% dos votos, e João Mário, do Benfica, terceiro com 16%.

Pedro Gonçalves, melhor marcador da anterior da edição do campeonato, marcou três golos nas quatro jornadas disputadas em agosto.

É a segunda distinção para o Sporting relativa ao mês passado. Antonio Adán venceu o prémio de melhor guarda-redes.