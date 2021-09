Gonçalo Inácio sofreu entorse no tornozelo

O Sporting voltou aos treinos, horas depois da goleada sofrida na estreia na Liga dos Campeões frente ao Ajax, por 5-1, e com a confirmação da lesão de Gonçalo Inácio.

O central do Sporting já tinha falhado o clássico frente ao FC Porto e a seleção nacional devido a lesão e sofreu uma entorse traumática na tibiotársica direita, no tornozelo, no jogo frente ao Ajax, que o obrigou a ser subtituído na primeira parte.

Os titulares do jogo em Alvalade realizaram o habitual treino de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado. Pedro Gonçalves continua em tratamento.

O Sporting volta a treinar às 10h00, em Alcochete, para preparar a deslocação ao Estoril Praia, no domingo, às 20h30.