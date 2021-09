Fernando Mendes chumba desculpas e urge Rúben Amorim a criar um plano B

Fernando Mendes não quer ouvir falar de "dores de crescimento" ou lesões, após a goleada (1-5) que o Sporting sofreu com o Ajax, e salienta que Rúben Amorim tem de começar a ter planos de recurso.

Em declarações a Bola Branca, o antigo lateral-esquerdo assume que já sabia que o Ajax "não era uma equipa fácil, mas não estava à espera que o Sporting se apresentasse tão mal", no regresso à Liga dos Campeões:

"Tudo correu mal. Uma equipa que foi campeã nacional e cujo objetivo é estar na Liga dos Campeões tem de se habituar rapidamente a jogar com este tipo de adversários e não andar sempre com as mesmas desculpas de dores de crescimento. Não foi dores de crescimento, foi incompetência."

Fernando Mendes considera que o Ajax "foi muito mal estudado" e que "dois ou três jogadores" deviam ter sido mais vigiados. Algo que, na Champions, paga-se caro, dado que o adversário não peca nesse aspeto. Por outro lado, deixa uma chamada de atenção a Rúben Amorim.

"O Sporting tem excelente equipa e excelentes jogadores, mas não pode ter só um plano A. Palhinha não foi o mesmo dos jogos do campeonato. Teve muito mais jogadores nas zonas dele e foi isso que complicou. Defesa muito retraída em vez de pressionar mais os jogadores nas costas do Palhinha. Quando se chega a este tipo de provas temos de ter um conhecimento mais aprofundado do adversário", assinala.

Lesões não explicam tudo. Estoril é para bater

Fernando Mendes admite que a ausência de Coates "abanou um pouco", já que, com o uruguaio, "se calhar as coisas seriam diferentes", porém, frisa que as lesões de jogadores importantes "não são justificação para tudo": "O Sporting não pode estar dependente de um ou dois jogadores."

O Sporting tentará afogar as mágoas com uma vitória frente ao Estoril, atual segundo classificado do campeonato. Fernando Mendes espera ver a equipa de Rúben Amorim mostrar o que realmente sabe fazer.

"O Sporting fez uma época passada excelente e as coisas não pioram de um momento para o outro. Vou acreditar que foi um dia mau. É um jogo importante para ganhar, difícil. Tem de vencer", atira o ex-jogador.