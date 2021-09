Sporting multado em sete mil euros por uso de pirotecnia

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) multou o Sporting, esta quarta-feira, em 7.013 euros pelo uso de engenhos pirotécnicos na receção ao FC Porto, na quinta jornada da I Liga.

Em causa está a deflagração de vários engenhos, de petardos a potes de fumo e "flashlights" durante o clássico de Alvalade, que terminou empatado a um golo. Somam-se 1.020 euros por mais comportamentos incorretos do público, no caso a colocação de tarjas consideradas de tamanho excessivo e ofensivas, fora das Zonas de Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos.

Segundo explicou fonte policial à Lusa após a partida, foram apreendidos vários artefactos pirotécnicos, e, na segunda-feira, foi o próprio campeão nacional a apelar aos sócios e adeptos para que não utilizem pirotecnia nas bancadas do Estádio de Alvalade, por poder causar “multas avultadas” e “graves prejuízos”.

O Sporting ultrapassa os 10 mil euros em multas, entre os vários cartões amarelos e mais 2.244 euros pagos por atrasos da equipa no início do jogo e no regresso após o intervalo. Uma questão pela qual o FC Porto, por seu lado, pagará 1.122. O portista Toni Martínez, expulso pouco depois de entrar em campo, por acumulação de amarelos, vai cumprir um jogo de suspensão.