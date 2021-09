Rúben Amorim assume derrota. "Ajax foi melhor, notou-se inexperiência"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, assume que o Ajax foi melhor, a inexperiência da equipa e explica que o quarto golo sentenciou a partida em Alvalade, na derrota por 5-1.

"O Ajax foi melhor, entrou melhor e marcou no primeiro minuto. Fomos atrás, a pressionar na frente. Notou-se alguma inexperiência. A equipa reagiu, faz parte do coração desta equipa. Fizemos o 2-1, voltámos a sofrer o 3-1. Fizemos um golo, teria sido diferente, mas foi anulado. A partir do quarto, o jogo acabou. Os jogadores estiveram a sofrer em campo. Tentamos acabar o jogo e não pudemos fazer mais nada", disse, à Eleven Sports.

O treinador reconhece que alguns jogadores estavam "nervosos" e destaca o Ajax, uma "equipa muito experiente na Europa". Amorim quer tirar lições da derrota.

"Tem que se aprender, principalmente o treinador. É olhar para o jogo, tirar o que fizemos de mal. A equipa tem coração, mas gosto de dizer que tenho orgulho neles. Sofreram com um resultado muito pesado, mas lutaram até ao fim. Têm sempre o treinador do lado deles", termina.